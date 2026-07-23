जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी की हत्या के बाद 1,000+ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ

Counter-Terrorism Operation in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुए आतंकी हमले में 35 वर्षीय हेड कांस्टेबल की मौत के बाद सुरक्षाबल हरकत में आ गए हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूरी कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। इसके तहत 1,000 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बल हमलावर की तलाश के साथ-साथ आतंकियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क के खिलाफ भी व्यापक अभियान चला रहे हैं।