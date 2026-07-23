‘भीड़ ने पुलिसकर्मी को घेरा, उकसाऊ नारे लगाकर किया हमला’, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का आरोप, ACP समेत 5 पुलिसवाले घायल

CJP Protest Violence: दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। NEET परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी हिंसा में बदल गया। बुधवार शाम प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। इस पथराव में दो ACP और दो इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को घेरकर जान से मारने की भी कोशिश की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।