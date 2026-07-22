Delhi Protest: जंतर-मंतर के पास फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों किया पथराव, दिल्ली पुलिस के ACP घायल

बताया जा रहा है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए टॉल्स्टॉय मार्ग के पास दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया था, जैसा कि आम तौर पर किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोग उग्र हो गए और अचानक सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने लगे। जल्द ही बड़े-बड़े पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे एक ACP समेत कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए।