Delhi Protest: जंतर-मंतर के पास फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों किया पथराव, दिल्ली पुलिस के ACP घायल

जंतर मंतर पर हंगामा (फोटो - वीडियो ग्रैब)
Jantar Mantar Protest: NEET पेपर लीक को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हुई। जंतर-मंतर और पास के टॉल्स्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और जबरदस्त पत्थरबाज़ी हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए टॉल्स्टॉय मार्ग के पास दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया था, जैसा कि आम तौर पर किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोग उग्र हो गए और अचानक सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने लगे। जल्द ही बड़े-बड़े पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे एक ACP समेत कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए।
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