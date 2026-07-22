डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी, होर्मुज में जहाज पर किया हमला तो उड़ा देंगे पुल और पावर प्लांट

US-Iran War: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को एक नई चेतावनी दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर जारी एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल या मिलिट्री जहाज पर किसी भी हथियार से हमला करता है, तो अमेरिकी सेना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जवाब देगी, खासकर पुलों और पावर प्लांट को सटीक हमलों से निशाना बनाएगी।