Iran War: ईरान युद्ध अमेरिका के लिए पड़ा महंगा? खर्च 37.5 अरब डॉलर पहुंचा, रक्षा मंत्री ने मांगी अतिरिक्त फंडिंग

US Defense Budget: अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को बताया कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध पर अमेरिका का अब तक का खर्च 37.5 अरब डॉलर (करीब ₹3.60 लाख करोड़) तक पहुंच गया है। उन्होंने वॉशिंगटन में कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान पीट हेगसेथ युद्ध को जारी रखने के लिए तत्काल अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता बताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि 37.5 अरब डॉलर के इस अनुमान में अब तक हुए खर्च के साथ 30 सितंबर तक होने वाले संभावित खर्च भी शामिल हैं। हालांकि, पेंटागन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह आंकड़ा किस आधार पर तैयार किया गया है। इससे पहले मार्च में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि युद्ध के शुरुआती छह दिनों में ही कम से कम 11.3 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया था।