पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ ने की ईरानी आंतरिक मंत्री एस्कंदर मोमेनी से मुलाकात, सभी पक्षों से संयम बरतने की कही बात

शरीफ और मोमेनी ने ईरान-अमेरिका मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और पाकिस्तान ने शांति स्थापना करवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान मोमेनी ने पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए शरीफ को धन्यवाद भी दिया। मोमेनी ने ईरानी नेतृत्व की ओर से शरीफ को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मोमेनी ने शरीफ के साथ ही डार और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अथक मध्यस्थता प्रयासों की भी सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही मोमेनी ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए शरीफ की ईरान यात्रा के लिए भी आभार व्यक्त किया।