लाल सागर में हूतियों की नाकेबंदी; भारत आ रहे सऊदी तेल टैंकर ने लिया यू टर्न, स्वेज की तरफ मुड़ा

Houthis Red Sea blockade: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockade) की घोषणा के बाद ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इस बीच, सऊदी अरब के कच्चे तेल को लेकर भारत और चीन जा रहे दो बड़े तेल टैंकरों ने हूती विद्रोहियों से चेतावनी मिलने के बाद अपना रास्ता बदल लिया है। दोनों टैंकरों ने खुले समुद्र में यू-टर्न लिया और स्वेज नहर की ओर मुड़ गए।