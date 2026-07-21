ईरान-अमेरिका जंग पर बड़ी पहल,पाकिस्तान में युद्धविराम पर शुरू हुई अहम बातचीत

पाकिस्तान समेत कई मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ईरान को अस्थायी युद्धविराम के एक नए प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। इसमें 10 दिन के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करने का मुद्दा भी शामिल है। जिस पर तेहरान विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य लड़ाई रोककर एक स्थाई शांति समझौते का रास्ता बनाना है।युद्धविराम के इस नए प्रस्ताव में लड़ाई रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और अमेरिका एवं ईरान के लिए आपसी समझौते को बचाने का मौका देने की बात शामिल है।