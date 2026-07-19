AEOI द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हमला रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 3:39 बजे हुआ। घटना के तुरंत बाद परमाणु ऊर्जा संगठन (AEOI) ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया। जिसमें अमेरिकी सरकार पर हमला करते हुए कहा, "आतंकवादी और अपराधी अमेरिकी शासन का चरित्र ही दादागिरी और कानून-व्यवस्था न मानने पर आधारित है। अमेरिका ने 19 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 3:39 बजे एक बेहद आक्रामक और क्रूर हरकत की है। कई प्रोजेक्टाइल्स का उपयोग करते हुए, इस हमले में दरखोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माणाधीन स्थल को निशाना बनाया गया, जो ईरानी राष्ट्र की गरिमा और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता के प्रतीकों में से एक है।