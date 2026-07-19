Peru Earthquake: पेरू में जोरदार भूकंप, 5 लोगों की मौत और 20 घायल, 300 लोग बेघर

अब लापता लोगों की तलाश भी चल रही है, लेकिन अभी सही संख्या पता नहीं चल पाई है। सिकाया और आसपास के गांवों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। कई परिवार अभी भी खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं। ठंडे मौसम और पहाड़ी इलाके की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है।