Indonesia earthquake: इंडोनेशिया में 6.8 तीव्रता का आया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग

वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही सुरक्षित स्थान पर भी जाने को कहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड़ पर रखा गया है। भूकंप को लेकर अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और पूरे क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सहायता भी पहुंचाई जाएगी।