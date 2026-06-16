इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ईरान के पास कभी नहीं होगा परमाणु बम

वहीं, ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के आखिर में होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद इसका पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किया जाएगा। उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि की कि समझौते पर पहले ही डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंधों में ढील ईरान के कदमों पर निर्भर करेगी। वेंस ने कहा कि अगर हम देखते हैं कि ईरानी अपने संवर्धित सामग्री के भंडार को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं और उस सत्यापन प्रक्रिया की अनुमति दे रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, तो प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।