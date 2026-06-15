US-Iran Deal: ‘ईरान समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता’, इजरायली मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

US-Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी बीच इजरायल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश किसी बाहरी कूटनीतिक समझौते से बंधा नहीं है और इजराइल अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है।