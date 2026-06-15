15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran Deal: ‘ईरान समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता’, इजरायली मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

US Iran Peace Deal: बेन-गवीर ने आरोप लगाया कि अतीत में अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की कीमत इजरायल को भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 15, 2026

Iran US deal

इजरायल ने समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना (Photo-IANS)

US-Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी बीच इजरायल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश किसी बाहरी कूटनीतिक समझौते से बंधा नहीं है और इजराइल अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

इजरायल पर लागू नहीं होता समझौता

उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ईरान समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि इजरायल अमेरिका के अधीन नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी इजराइली नागरिकों, आईडीएफ के सैनिकों और यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इजरायल को हो सकता है भारी नुकसान

बेन-गवीर ने आरोप लगाया कि अतीत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की कीमत इजरायल को भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी है। उन्होंने ओस्लो समझौते, 2006 के लेबनान समझौते और गाजा में अपनाई गई संयम की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी नीतियां अंततः सुरक्षा संकट में बदल गईं।

हिजबुल्लाह को लेकर क्या बोला इजरायल

उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान से इजरायल की ओर दागे जाने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल या अन्य हमले का जवाब इजरायल की ओर से तत्काल सैन्य कार्रवाई के रूप में दिया जाना चाहिए। बेन-गवीर ने कहा कि हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण से कम किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री और विपक्षी नेता बेनी गैंट्ज़ ने भी प्रस्तावित कूटनीतिक व्यवस्था की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला समझौता स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह विवाद उस समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अंतिम रूप ले चुका है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े समुद्री प्रतिबंध हटाने और होर्मुज को खोलने की मंजूरी दे दी है।

इस घोषणा से कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है।

अमेरिका-ईरान समझौते पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
India economy challenges Jairam Ramesh

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jun 2026 01:36 pm

Published on:

15 Jun 2026 01:00 pm

Hindi News / World / US-Iran Deal: ‘ईरान समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता’, इजरायली मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Galwan Clash Six Years : गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन रिश्तों की हकीकत, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है ?

PM Narendra Modi Chinese President Xi Jinping News
विदेश

US-Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति, शुक्रवार को होगा आधिकारिक हस्ताक्षर

US-IRAN WAR END
विदेश

अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई समाप्त, डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का किया ऐलान, होर्मुज स्ट्रेट खुला

Donald Trump announce US Iran Peace deal.
विदेश

अमेरिका के मिसौरी में विमान हादसाः पायलट सहित 12 लोगों की मौत, स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे सभी

Missouri aviation incident.
विदेश

दौलत की कहानी: एलन मस्क की दौलत बड़ी, लेकिन इनके सामने हैं छोटी

Elon Musk Latest Update.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.