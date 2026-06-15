अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई समाप्त, डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का किया ऐलान, होर्मुज स्ट्रेट खुला

अमेरिका-ईरान समझौते का दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट 'X' में लिखा, 'मैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं; यह समझौता कई साझेदारों की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा है। मैं इसमें शामिल सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे इसे जल्द और पूरी तरह से लागू करें। इस समझौते से होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शर्त के और तुरंत फिर से खोलने का रास्ता बनना चाहिए। इस प्रक्रिया में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर बनाया गया अंतरराष्ट्रीय मिशन मदद करने के लिए तैयार है।

