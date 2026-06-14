US-Iran Conflict: अपने 80वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- आज होंगे डील पर हस्ताक्षर, ईरान ने कहा- नहीं

US-Iran Deal: पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर नए संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन (14 जून) पर दावा किया कि रविवार को दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरूमध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौता ईरान को स्थायी रूप से परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा और यह 2015 के ओबामा-कालीन परमाणु समझौते से बिल्कुल अलग होगा। उनके अनुसार इस बार किसी प्रकार का वित्तीय भुगतान नहीं होगा।डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता और भविष्य में उसे विकसित या हासिल भी नहीं करेगा।