हॉर्मुज में नहीं रुक रहा हमला, ओमान तट पर एक और टैंकर के पास धमाका, UKMTO ने जारी किया अलर्ट

उन्होंने बताया कि यह रूट न तो पूरी तरह ईरानी तट के पास है और न ही ओमान के पास है। यह दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह समझौता स्ट्रेट को पूरी तरह दोबारा खोलने का मतलब नहीं है।