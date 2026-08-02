Iran US War: अमेरिका को ईरान की दो टूक चेतावनी, सिर्फ होर्मुज ही नहीं, दुनिया के सारे समुद्री रास्ते बंद करेगा ईरान!

Donald Trump Iran Warning: मध्य पूर्व में जारी खूनी संघर्ष अब एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य दबाव के जवाब में ईरान ने दुनिया को अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक तबाही की चेतावनी दी है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद बाघेर जोलघादर ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि वाशिंगटन ने अपना आक्रामक रुख नहीं बदला, तो तेहरान सिर्फ होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के अन्य सभी रणनीतिक समुद्री रास्तों (Chokepoints) को पूरी तरह सील कर देगा।