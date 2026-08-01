क्या ईरान पर अमेरिका करने वाला है बड़ा हमला? अपने नागरिकों को दिया अल्टीमेटम, ‘निकलने के लिए तैयार रहें’

शनिवार को ओमान के लीमा इलाके के पास 11 नॉटिकल मील दूर एक टैंकर पर हमला हुआ। इससे इंजन रूम खराब हो गया और जहाज चलाने की हालत में नहीं रहा। गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। इस हमले के कुछ ही देर बाद

खासब इलाके से 21 नॉटिकल मील दूर दूसरे टैंकर के कैप्टन ने भी एक तेज धमाका हुआ।