हाय गर्मी! यूरोप को ‘कूल’ रखकर जेब भर रहीं चीनी कंपनियां

वहीं, चीन को भी यूरोप जैसे नए बाजारों की जरूरत है। देश में रियल एस्टेट क्षेत्र की मंदी और घरेलू खपत में गिरावट के बीच चीन ने अपनी धीमी होती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए निर्यात बढ़ा दिया है। इसी का नतीजा है कि पिछले वर्ष चीन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। वैसे, चीन के एक्सपोर्ट में तेजी की बड़ी वजह बैटरी, इलेक्ट्रिक कार और सोलर जैसे हाई-टेक सामान हैं। लेकिन जैसे-जैसे यूरोप में गर्मी असहनीय होने लगी है, वहां चीनी उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए नए मौके बन रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म रोलैंड बर्गर के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर डेनिस डेपोक्स ने कहा कि यूरोप में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल दुनिया में सबसे कम है, जो औसतन लगभग 20% है। इसकी तुलना में अमेरिका में यह 90% है, जहां चीनी एक्सपोर्ट पर टैरिफ भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोप एक बड़ा मौका है। यहां मांग बढ़ रही है, यह नया बाज़ार है, लोग अमीर हैं और मुनाफा भी ज्यादा है।