मिडिल-ईस्ट में होने वाला है एक और वॉर? लेबनान के PM ने इजरायल को दी चेतावनी

वहीं इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े सुरंग नेटवर्क को नेस्तनाबूत कर दिया गया है। इजरायली सेना के अनुसार, यह सुरंग नेटवर्क हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से सैन्य अभियानों को नियंत्रित किया जाता था। ‘IDF’ का दावा है कि यह नेटवर्क कई स्तरों में बना हुआ था और इसे कई वर्षों में तैयार किया गया था। सेना ने कहा कि यहां से इजरायली सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। इजरायल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी और इसका उद्देश्य किसी बड़े हमले को रोकना था।