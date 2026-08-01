PoK में भड़की बगावत की आग, 50 नागरिकों की मौत के बाद इस्लामाबाद में भारी बवाल, घुटनों पर आई शहबाज सरकार

Rawalakot Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। पिछले तीन-चार दिनों से वहां जबरदस्त हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, PoK में सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई में अब तक 50 से ज्यादा आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस खूनखराबे के खिलाफ अब खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी बगावत करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं।