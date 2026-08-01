‘लाल सागर सभी जहाजों अब भी मुफ्त’, ईरान के साथ मीटिंग के बाद यमन हूती विद्रोहियों का बड़ा फैसला

केंद्र ने शिपिंग कंपनियों से अपील की है कि वे किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें और कोई जानकारी भी न साझा करें। बता दें कि इस बयान से कुछ दिन पहले रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई थी कि हूती नेता जुलाई में तेहरान गए थे और वहां ईरानी अधिकारियों से लाल सागर में जहाजों पर फीस लगाने का प्रस्ताव चर्चा में था।