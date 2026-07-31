2 अगस्त को भारत आएंगे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री, एस जयशंकर से होगी द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलेंगे

Uzbekistan Foreign Minister India Visit: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार ओदिलोविच सैदोव 2 से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह दिल्ली में आयोजित एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलेगी।