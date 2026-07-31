स्पेन-मोरक्को बॉर्डर पर भगदड़, स्यूटा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 34 लोगों की मौत

स्यूटा पहुंचने पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस बड़े पैमाने पर हुई घुसपैठ की घटना को स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। उन्होंने इसके लिए मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तस्करों ने समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों से जुड़े स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का गलत फायदा उठाया। उनके अनुसार, तस्करों ने हजारों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि वे तैरकर स्पेन के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें तुरंत वापस नहीं भेजा जाएगा।