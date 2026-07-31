CJP प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तान में ‘कॉकरोच’ की चर्चा तेज, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सिस्टम खत्म हो चुका है

लेकिन इस बीच कॉकरोच शब्द से उठा विवाद अब पाकिस्तान में गूंज रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने युवाओं के बढ़ते गुस्से और मौजूदा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ये कॉकरोच यानी नाराज युवा एकजुट हो गए तो वे पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। नकवी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था से जूझ रहा है।