Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन, निर्मल पुर्जा समेत 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल लापता

Nirmal Purja Missing: पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर गुरुवार को हिमस्खलन की चपेट में आने से 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल के लापता होने की खबर है। इस दल का नेतृत्व नेपाल में जन्मे और पूर्व रॉयल मरीन रहे प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा कर रहे थे। दल में एक अमेरिकी, एक चीनी, एक ओमानी और पांच नेपाली नागरिक शामिल थे। इस संबंध में पाकिस्तान के पर्वतारोहण अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे कराकोरम पर्वतमाला में स्थित 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन हुआ। इसके बाद से दल के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बता दें कि ब्रॉड पीक को पर्वतारोहण अभियानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ों में से एक माना जाता है। यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है।