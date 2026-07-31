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Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन, निर्मल पुर्जा समेत 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल लापता

Pakistan Mountain Avalanche: पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा समेत 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल लापता। पढ़े- पूरी रिपोर्ट।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jul 31, 2026

Pakistan Broad Peak Avalanche.

प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा (Photo Credit- Nirmal Purja via Facebook)

Nirmal Purja Missing: पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर गुरुवार को हिमस्खलन की चपेट में आने से 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल के लापता होने की खबर है। इस दल का नेतृत्व नेपाल में जन्मे और पूर्व रॉयल मरीन रहे प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा कर रहे थे। दल में एक अमेरिकी, एक चीनी, एक ओमानी और पांच नेपाली नागरिक शामिल थे। इस संबंध में पाकिस्तान के पर्वतारोहण अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे कराकोरम पर्वतमाला में स्थित 8,047 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन हुआ। इसके बाद से दल के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बता दें कि ब्रॉड पीक को पर्वतारोहण अभियानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहाड़ों में से एक माना जाता है। यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है।

हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान

अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के उपाध्यक्ष करार हैदरी ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि हम संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मौसम अनुकूल रहने पर पाकिस्तान के समयानुसार शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, एक अन्य बयान में अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि बचाव अभियान के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों को जल्द से जल्द जुटाया जा सके।

क्लब की ओर से यह भी कहा गया कि हम सभी पर्वतारोहियों की सुरक्षा और उनके सफल बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कठिन समय में हम उनके परिवारों और अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय के साथ एकजुटता से खड़े हैं।

कौन हैं पर्वतारोही निर्मल पुर्जा?

पर्वतारोही निर्मल पुर्जा 2003 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। वर्ष 2009 में वह रॉयल मरीन बने। उनके पर्वतारोहण करियर की शुरुआत 2012 में हुई, जब वे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वापस लौटने के बजाय पूरी एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई करने का फैसला किया।

निर्मल पुर्जा वर्ष 2019 में उस समय चर्चा में आए, जब उन्होंने छह महीने और छह दिन के रिकॉर्ड समय में दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 48 घंटे के भीतर एवरेस्ट, ल्होत्से और मकालू की चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया। वर्ष 2021 में उन्होंने अन्य नेपाली पर्वतारोही साथियों के साथ K2 पर सर्दियों के दौरान पहली बार सफल चढ़ाई की। उनके इसी साहसिक अभियान पर '14 पीक्स: नथिंग इज़ इंपॉसिबल' नाम से एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री भी बनी है।

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Updated on:

31 Jul 2026 09:39 am

Published on:

31 Jul 2026 09:39 am

Hindi News / World / Pakistan Broad Peak Avalanche: ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन, निर्मल पुर्जा समेत 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल लापता

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