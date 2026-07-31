US Saudi Strikes: इराक ने ट्रंप के दावे को किया खारिज, कहा- अमेरिकी-सऊदी हमलों में नहीं थी मंजूरी, न थी कोई जानकारी

Iraq Rejects Trump Claims: इराक की संप्रभुता पर हुए भीषण सैन्य हमले के बाद मध्य पूर्व का राजनीतिक पारा अचानक चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान समर्थित 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस' (PMF) के कम से कम 20 लड़ाकों की मौत और 32 से अधिक के घायल होने के बाद बगदाद ने कड़ा रुख अपनाया है।