दुनिया के सबसे दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की ये थी आखिरी इक्षा, रिकॉर्ड बनाने की चाह में गंवाई जान

निर्मल पुर्जा का शुरुआती प्लान ब्रॉड पीक पर चढ़ने का नहीं था। वह गशरब्रुम-2 (G2) पर चढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) गए थे। लेकिन जब उन्हें ब्रॉड पीक पर इतिहास बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने इसे छोड़ना नहीं चाहा। उनका लक्ष्य था कि सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों पर बिना ऑक्सीजन के दो बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बनें। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने ब्रॉड पीक अभियान शुरू किया।