1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

दुनिया के सबसे दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की ये थी आखिरी इक्षा, रिकॉर्ड बनाने की चाह में गंवाई जान

Nirmal Purja Dies: दुनिया के सबसे निडर और चर्चित पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन हो गया है। उनके नाम कई रिकॉर्ड थे। लेकिन उनका एक सपना जरूर अधूरा रह गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 01, 2026

Famed climber Nirmal Purja dies news

दुनिया के सबसे निडर पर्वतारोहियों में शामिल निर्मल पुर्जा का निधन (सोर्स: Bootneck Stuff एक्स यूजर)

Nepal Climber Nirmal Purja Dies: दुनिया के सबसे निडर पर्वतारोहियों में शामिल निर्मल पुर्जा अब हमारे बीच नहीं रहे। रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उन्हें पाकिस्तान के ब्रॉड पीक तक पहुंचाया, लेकिन यही मिशन उनके जीवन का आखिरी सफर बन गया।

8,051 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान आए एवलांच में निर्मल पुर्जा समेत कई पर्वतारोहियों की मौत हो गई। उनका सपना था कि वह दुनिया की सभी 14 ऊंची चोटियों पर दो बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बनें। हालांकि उनका यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी उपलब्धियां हमेशा याद की जाएंगी।

ब्रॉड पीक पर इतिहास बनाने का सपना रह गया अधूरा

निर्मल पुर्जा का शुरुआती प्लान ब्रॉड पीक पर चढ़ने का नहीं था। वह गशरब्रुम-2 (G2) पर चढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) गए थे। लेकिन जब उन्हें ब्रॉड पीक पर इतिहास बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने इसे छोड़ना नहीं चाहा। उनका लक्ष्य था कि सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों पर बिना ऑक्सीजन के दो बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बनें। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने ब्रॉड पीक अभियान शुरू किया।

30 जुलाई को टीम के ऊपर अचानक एवलांच आ गया। इस हादसे में निर्मल पुर्जा के अलावा कई अन्य पर्वतारोहियों की भी जान चली गई। उनकी कंपनी एलीट एक्सपीड ने इस दुखद खबर की पुष्टि की।

वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी निर्मल पुर्जा और अन्य पर्वतारोहियों के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पुर्जा की हिम्मत और योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।

छह महीने में जीता था दुनिया की 14 चोटियों का मिशन

निर्मल पुर्जा का नाम माउंटेनियरिंग की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। साल 2019 में उन्होंने अपने ‘प्रोजेक्ट पॉसिबल’ के तहत सिर्फ छह महीने में दुनिया की सभी 14 हजार मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 2018 में सिर्फ पांच दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट, ल्होत्से और मकालू पर चढ़कर भी इतिहास रचा था।

बहादुरी और इंसानियत के लिए हमेशा याद किए जाएंगे

बता दें निर्मल पुर्जा सिर्फ रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि कई रेस्क्यू मिशनों का हिस्सा भी रहे। ऊंचे पहाड़ों पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।

एक्शन मोड में नेपाल पीएम बालेंद्र शाह, तीन पूर्व पीएम की संपत्ति की जांच शुरू, पूर्व ऊर्जा मंत्री गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Nepal PM Balendra Shah

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 07:51 pm

Published on:

01 Aug 2026 07:51 pm

Hindi News / World / दुनिया के सबसे दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की ये थी आखिरी इक्षा, रिकॉर्ड बनाने की चाह में गंवाई जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या ईरान पर अमेरिका करने वाला है बड़ा हमला? अपने नागरिकों को दिया अल्टीमेटम, ‘निकलने के लिए तैयार रहें’

us-iran war update
विदेश

समुद्र के रास्ते तैरकर स्पेन के अंदर घुस रहे थे 60,000 लोग, 57 की डूबकर दर्दनाक मौत

Migrants Swimming to Spain
विदेश

बांग्लादेश में बड़ा सुरक्षा फैसला, जमात-ए-इस्लामी और शिबिर को उग्रवादी संगठन की श्रेणी में रखा गया

bangladesh jamaat e islami shibir classified as militant organisations
विदेश

हाय गर्मी! यूरोप को ‘कूल’ रखकर जेब भर रहीं चीनी कंपनियां

europe heatwave chinese air conditioner demand 2026
विदेश

ईरान की अमेरिका समर्थक देशों को चेतावनी, कहा- US की ढाल बने तो युद्ध की आग में झुलसोगे

US-Iran conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.