US-Iran conflict: ईरान की अमेरिका समर्थक देशों को चेतावनी, कहा- US की ढाल बने तो युद्ध की आग में झुलसोगे

US-Iran conflict: पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव के बीच ईरान ने अपने पड़ोसी और क्षेत्र के अन्य अरब देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' के प्रमुख कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका पूरे क्षेत्र को एक व्यापक और विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल रहा है। ईरानी राष्ट्रीय प्रसारक (IRIB) द्वारा जारी बयान में, मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने पड़ोसी मुस्लिम देशों से आग्रह किया कि वे अमेरिका के साथ अपने सैन्य और रणनीतिक गठबंधनों पर तुरंत पुनर्विचार करें।