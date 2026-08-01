Attack On Tanker: ओमान के पास हॉर्मुज में बड़ा हमला, प्रोजेक्टाइल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनियंत्रित हुआ टैंकर

प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो - आईएएनएस)
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ओमान के पास समुद्र में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिससे जहाज के इंजन रूम को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह अपना नियंत्रण खो बैठा। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है।
यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह घटना ओमान के लीमा क्षेत्र से लगभग 11 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में हुई।
एजेंसी ने बताया कि टैंकर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया, जिसके कारण इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया। तकनीकी खराबी के चलते जहाज फिलहाल अपने दम पर संचालन करने की स्थिति में नहीं है।
हमला गंभीर था, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी चालक दल के सदस्य के घायल होने या जान गंवाने की सूचना नहीं है। इसके अलावा समुद्र में तेल रिसाव या किसी तरह के पर्यावरणीय नुकसान की भी पुष्टि नहीं हुई है। इससे फिलहाल बड़े समुद्री प्रदूषण का खतरा टल गया है।
यह घटना हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है। ऐसे में यहां होने वाली किसी भी सुरक्षा घटना का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है।
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि टैंकर पर हमला किसने किया और इस्तेमाल किया गया प्रोजेक्टाइल किस प्रकार का था। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं। जब तक हमले की वजह और जिम्मेदार पक्ष का पता नहीं चलता, तब तक इस समुद्री क्षेत्र में सतर्कता और बढ़ाई जा सकती है।
इस घटना ने एक बार फिर उन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है जो रोजाना इस समुद्री मार्ग से अपने जहाजों का संचालन करती हैं। अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो जहाजों की आवाजाही, बीमा लागत और माल ढुलाई पर असर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की संभावना है।
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