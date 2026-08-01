Attack On Tanker: ओमान के पास हॉर्मुज में बड़ा हमला, प्रोजेक्टाइल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर अनियंत्रित हुआ टैंकर

इस घटना ने एक बार फिर उन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है जो रोजाना इस समुद्री मार्ग से अपने जहाजों का संचालन करती हैं। अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो जहाजों की आवाजाही, बीमा लागत और माल ढुलाई पर असर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की संभावना है।