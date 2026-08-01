मासूम तड़पता रहा, मां मदद की जगह मोबाइल में उलझी रही; दर्दनाक मौत के बाद फ्लोरिडा में केस दर्ज

Florida baby death: बच्चे के लिए मां की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से आई एक घटना ने इस भरोसे को झकझोर कर रख दिया। दरअसल, यहां महज छह महीने के एक मासूम की मौत के मामले में उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर होने के बावजूद उसने उसका इलाज नहीं कराया। इस दौरान वह कई घंटों तक मोबाइल पर सोशल मीडिया और इंटरनेट में उलझी रही। आरोपी महिला की पहचान तातियाना नॉर्मन के रूप में हुई है, जबकि मृत बच्चे का नाम जेरमायाह पीटर्स था।