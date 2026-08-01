‘ईरान नहीं रख सकता परमाणु हथियार, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं’, जानिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक युद्ध पर क्या किया नया दावा

कैंप डेविड में अपनी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने अपने पुराने कार्यकाल की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। उस समय दोनों तरफ से 11 विमान मार गिराए गए थे और हालात बहुत गंभीर थे। तब मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे, तो मैं आप पर 250 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा।

ट्रंप ने आगे कहा कि मेरी इस बात पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश बहुत गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे और बहस कर रहे थे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फोन करके कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उनसे कहा था कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाकर 5 करोड़ लोगों की जान बचाई है।