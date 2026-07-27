‘हमारे पास जरूरत से ज्यादा युद्ध सामग्री है’, हथियारों की कमी के दावों पर बोले डोनाल्ड ट्रम्प

अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी डैन केन ने सलाह दी है कि ईरान पर बड़े हमले करने से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मिसाइल स्टॉक पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अधिकारियों की यह चिंता हाल ही में जॉर्डन में हुए एक हमले के बाद और बढ़ गई है। वहां एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को तोड़कर अंदर घुस गई थी, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। इसके अलावा, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर अभी सारा स्टॉक खत्म हो गया, तो भविष्य में चीन जैसे बड़े और ताकतवर देश के साथ मुकाबला करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।