25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप की यूरोप को सीधी चेतावनी, अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माने के बदले भुगतना होगा अंजाम, लगेगा भारी टैरिफ

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने के विरोध में ट्रंप ने व्यापार जांच और भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। जानिए क्या है पूरा मामला।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jul 25, 2026

rump Tariff Threat, Google Fine EU, Apple Fine European Union

Apple-Google समेत अमेरिकी कंपनियों पर जुर्माने से भड़के ट्रंप | फोटो सोर्स- ANI

US EU Trade War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ (EU) को सीधे तौर पर व्यापार जांच और भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह सख्त चेतावनी यूरोपीय संघ द्वारा गूगल, एप्पल और मेटा जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाए गए अरबों डॉलर के जुर्माने के विरोध में आई है। ट्रंप का साफ कहना है कि वाशिंगटन अब अमेरिकी कंपनियों और करदाताओं को यूरोप के लिए 'पिगी बैंक' नहीं बनने देगा।

ट्रंप का आरोप- 'यूरोप बिना वजह वसूल रहा है अरबों डॉलर'

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के जरिए यूरोपीय संघ पर अमेरिकी कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय संघ ने बिना किसी ठोस वजह के एप्पल पर 15 अरब डॉलर, मेटा पर 3 अरब डॉलर और अमेजन पर 2.5 अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें हाल ही में जानकारी मिली है कि गूगल पर भी एक बार फिर 1 अरब डॉलर का नया जुर्माना लगा दिया गया है।

'गूगल पर 18 अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना अवैध'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अगर गूगल पर अब तक लगे कुल जुर्मानों को जोड़ा जाए, तो यह राशि 18 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक) हो चुकी है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ की इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'अवैध और भेदभावपूर्ण' बताया है। उन्होंने कहा कि पहले की बाइडन सरकार के समय अमेरिकी कंपनियों को परेशान करने का यह काम और बढ़ गया था, लेकिन अब मेरे राष्ट्रपति रहते हुए यह मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी।

क्या है 'सेक्शन 301' जिसकी ट्रंप ने दी धमकी?

ट्रंप ने साफ किया है कि उनका प्रशासन इस मामले में तुरंत Section 301 के तहत एक बड़ी व्यापार जांच शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत अमेरिकी सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी ऐसे देश या संगठन की व्यापार नीतियों की जांच कर सके, जो अमेरिकी हितों और कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई के रूप में भारी टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने कहा कि इन जुर्मानों को पूरी तरह पलट दिया जाएगा और यूरोपीय संघ पर जल्द से जल्द भारी टैक्स लगाया जाएगा।

होर्मुज संकट पर अमेरिका-ब्रिटेन का प्लान, शिपिंग सुरक्षा के लिए बनेगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन, लंदन में होगी बैठक

ये भी पढ़ें
Donald Trump Iran warning, maritime security coalition, Brent crude oil price

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jul 2026 10:57 am

Published on:

25 Jul 2026 10:53 am

Hindi News / World / ट्रंप की यूरोप को सीधी चेतावनी, अमेरिकी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माने के बदले भुगतना होगा अंजाम, लगेगा भारी टैरिफ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज संकट पर अमेरिका-ब्रिटेन का प्लान, शिपिंग सुरक्षा के लिए बनेगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन, लंदन में होगी बैठक

Donald Trump Iran warning, maritime security coalition, Brent crude oil price
विदेश

ईरानी जलक्षेत्र में 28 भारतीयों वाले LPG टैंकर पर हमला, दूतावास बोला- सभी नाविक सुरक्षित

Gulf of Oman tension, Strait of Hormuz conflict, Mozambique flag LPG vessel
विदेश

ईरान पर अमेरिकी के दो अलग दावे! रक्षा मंत्री ने कहा- रूस-चीन संघर्ष में शामिल, डोनाल्ड ट्रंप बोले- मुझे दोनों पर भरोसा है

Donald Trump warns Russia and China over Iran.
विदेश

वतन वापसी से पहले शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे के क्या है सियासी मायने

Sheikh Hasina
विदेश

US-Iran Peace Talks: ईरान से समझौते की कोशिश में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- बातचीत सही दिशा में, लेकिन नतीजा तय नहीं

Donald Trump on US-Iran Talks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.