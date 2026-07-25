ईरान पर अमेरिकी के दो अलग दावे! रक्षा मंत्री ने कहा- रूस-चीन संघर्ष में शामिल, डोनाल्ड ट्रंप बोले- मुझे दोनों पर भरोसा है

Donald Trump on Russia China Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए रूस और चीन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि रूस और चीन ईरान का साथ देते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह उनके हित में नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान के उलट क्या कहा?

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