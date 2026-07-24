US Imposes 10% Additional Tariff on India: अमेरिका ने भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, फोर्स्ड लेबर जांच के बाद लिया फैसला

US Imposes Additional Tariff on Indian Imports: अमेरिका ने गुरुवार को भारत समेत एक दर्जन से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा 'सेक्शन 301' के तहत कई महीनों तक चली जांच के बाद लिया गया। भारत के लिए यह राहत की बात रही कि उसे 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत पहले प्रस्तावित 12.5% टैरिफ की बजाय 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भारत 10% टैरिफ के साथ अब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई लैटिन अमेरिकी और एशियाई देशों की श्रेणी में आ गया है। अमेरिका द्वारा लगाई गई ये नई दरें आज शुक्रवार से ही प्रभावी हो गई हैं।