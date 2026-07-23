डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान- हूती हमले जारी रहे तो ईरान को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे

ट्रंप ने याद दिलाया कि एक साल पहले अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला किया था। उस समय हूती संगठन पर वैश्विक व्यापार को बाधित करने और जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगे थे। उस कार्रवाई के बाद कुछ समय तक हूती संगठन शांत रहा। लेकिन अब उसने फिर से आक्रामक रुख अपना लिया है। ट्रंप ने कहा कि हालिया घटनाएं यह दिखाती हैं कि संगठन फिर समुद्री हमलों की राह पर लौट आया है।