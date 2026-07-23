23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान- हूती हमले जारी रहे तो ईरान को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे

Donald Trump: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हूती हमलों को लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी हमले के लिए अमेरिका सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 23, 2026

Donald Trump

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी चेतावनी (सोर्स: ANI)

US-Iran War Update: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हूती विद्रोही आगे भी समुद्री जहाजों पर हमला करते हैं तो अमेरिका इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा। ट्रंप का कहना है कि विद्रोही हूती संगठन ईरान के समर्थन से काम करता है। ऐसे में भविष्य के किसी भी हमले का जवाब तेहरान को भुगतना पड़ सकता है।

हूती हमलों पर ट्रंप की दो टूक चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका अब किसी भी नए हूती हमले को हल्के में नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब के दो जहाजों पर हमला किया है। इससे समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा हुआ है। अगर ऐसे हमले दोबारा हुआ तो अमेरिका सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा।

एक साल पहले भी अमेरिका ने की थी सैन्य कार्रवाई

ट्रंप ने याद दिलाया कि एक साल पहले अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला किया था। उस समय हूती संगठन पर वैश्विक व्यापार को बाधित करने और जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगे थे। उस कार्रवाई के बाद कुछ समय तक हूती संगठन शांत रहा। लेकिन अब उसने फिर से आक्रामक रुख अपना लिया है। ट्रंप ने कहा कि हालिया घटनाएं यह दिखाती हैं कि संगठन फिर समुद्री हमलों की राह पर लौट आया है।

ईरान और हूती दोनों को भुगतने होंगे नतीजे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समुद्री हमले जारी रहे तो ईरान और हूती दोनों को गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहली जिम्मेदारी अमेरिकी हितों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा है। वह हूती संगठन के हालिया रवैये से निराश हैं। कुछ समय तक संगठन ने संयम दिखाया था, लेकिन अब उसने फिर से हिंसक रास्ता अपना लिया है।

ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल-ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही नजर अब ईरान, हूती संगठन और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई है।

क्या ताइवान पर बढ़ रहा है खतरा! चीन ने एक साथ भेजे 21 फाइटर एयरक्राफ्ट और 6 युद्धपोत

ये भी पढ़ें
China-Taiwan Tension

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

23 Jul 2026 08:58 pm

Published on:

23 Jul 2026 08:58 pm

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान- हूती हमले जारी रहे तो ईरान को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Pak-i-stan ये कहां है? जब बेनजीर भुट्टो को अमेरिका में झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

Benazir Bhutto Daughter of Destiny 1971 War
विदेश

जैसा ईरान ने होर्मुज में अमेरिका के साथ किया, वैसा ही अब यूक्रेन के साथ कर रहा रूस, भुखमरी तक पहुंची बात

Russia Ukraine War
विदेश

थाईलैंड में सुरक्षा चौकी पर बड़ा हमला, गोलीबारी और पाइप बम हमले में 5 सैनिकों की मौत

southern Thailand: Five soldiers killed in firing.
विदेश

ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कर दिया बड़ा अटैक, कुवैत में MQ-9 ड्रोन डिपो, जॉर्डन में THAAD रडार सिस्टम तबाह

Iran-US War Update NEWS
विदेश

सऊदी अरब में लगेगा यूरेनियम प्लांट, अमेरिकी डील से मिडिल ईस्ट में हड़कंप, क्या युद्ध लेगा अब नया रूप?

Saudi Arabian Prince Mohammed bin Salman and Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.