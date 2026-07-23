सऊदी अरब में लगेगा यूरेनियम प्लांट, अमेरिकी डील से मिडिल ईस्ट में हड़कंप, क्या युद्ध लेगा अब नया रूप?

वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट भी लगा सकती हैं, बशर्ते दोनों देशों की साझा समीक्षा में इसे जरूरी माना जाए। जानकारों का कहना है कि यह करार पहले से अस्थिर इस पूरे इलाके में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने ईरान को परमाणु शक्ति संपंन्न होने से रोकने की कसम खा रखी है। वह नहीं चाहता है कि मध्य एशिया का कोई भी देश परमाणु बम हासिल करे। जिससे भविष्य में उसे कभी भी अस्तित्व की चुनौती का सामना करना पड़े। वहीं, इस डील से ईरान भी परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने से इनकार कर सकता है। क्योंकि, सऊदी अरब और ईरान के बीच मुस्लिम देशों का उम्मा बनने की लड़ाई सालों से चलती आई है।