अमेरिका के हमलों के बीच ईरान का बड़ा एक्शन, एक तेल टैंकर में धमाका, 2 जहाज वापस लौटने को हुए मजबूर

हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के बड़े तेल निर्यात का रास्ता है। यहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच इस इलाके को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका उसके इलाके में उकसावा कर रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि वह क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। अभी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। दोनों तरफ से चेतावनियां जारी हो रही हैं। अगर तनाव और बढ़ा तो पूरा इलाका और अस्थिर हो सकता है। दुनिया भर के देश इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि इससे तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।