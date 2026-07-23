अमेरिका के हमले जारी, लगातार बारहवीं रात ईरान को दहलाया

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच फिलहाल बातचीत की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और इस बीच दोनों देशों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी सेना ने लगातार बारहवीं रात ईरान पर एक बार फिर हमले कर दिए हैं। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने इसकी जानकारी दी। CENTCOM ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह सैन्य मिशन ईरानी सैन्य क्षमता को और कम करना है, जिसका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में सामान्य नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमला करने के लिए किया जाता है।