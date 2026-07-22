ईरान की दो-टूक – देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अमेरिका का पूरी ताकत से सामना करने के लिए तैयार

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के एक-दूसरे के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के उस इलाके पर हमले की धमकी दी थी, जहाँ परमाणु सेंट्रीफ्यूज होने की चर्चा है। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका की सेना जल्द ही इस इलाके पर हमला कर सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज नतांज़ इलाके में पिकएक्स पर्वत पर पहुंचा दिए हैं और ऐसे में ट्रंप इस इलाके पर हमले की योजना बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप शुरू से ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ हैं और पहले भी इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर चुके हैं। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने एक कड़ा संदेश दिया है।