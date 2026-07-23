22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

जिस सरोगेसी का किया विरोध उसी के सहारे पिता बने जर्मनी के नेता, देना पड़ा इस्तीफा

Jens Spahn Resignation: जर्मनी के नेता जेन्स स्पैन को सरोगेसी से पिता बनने की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 23, 2026

Jens Spahn

जेन्स स्पैन (File Photo)

जर्मनी (Germany) में सरोगेसी के मुद्दे पर सार्वजनिक रुख और निजी फैसले के विरोधाभास ने सत्तारूढ़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के वरिष्ठ नेता और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz) के करीबी सहयोगी जेन्स स्पैन (Jens Spahn) को संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। समलैंगिक नेता स्पैन और उनके पति डैनियल फुंके (Daniel Funke) हाल ही में अमेरिका (United States of America) में सरोगेसी के ज़रिए पिता बने हैं। लेकिन विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि स्पैन वर्षों से सरोगेसी के विरोधी रहे हैं। 2015 में उन्होंने 'किराए की कोख' की अवधारणा पर असहजता जताई थी और 2020 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जर्मनी में सरोगेसी पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था।

दबाव के चलते देना पड़ा इस्तीफा

इसी साल फरवरी में सीडीयू ने भी सरोगेसी पर प्रतिबंध बनाए रखने का प्रस्ताव दोहराया था, जिसमें स्पैन भी शामिल थे। हालांकि फिर सरोगेसी से बच्चे के जन्म की घोषणा के बाद उनकी अपनी पार्टी और विपक्ष ने उन पर दोहरे मानदंड अपनाने तथा राजनीतिक विश्वसनीयता खोने के आरोप लगाए। बढ़ते दबाव के बीच स्पैन ने कहा कि परिवार शुरू करने से मिली उनकी निजी खुशी अब उनके राजनीतिक पद के साथ संगत नहीं रह गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चांसलर मर्ज़ ने भी उनके इस्तीफे को 'सही और अपरिहार्य' बताते हुए कहा कि राजनीति में विश्वसनीयता सबसे मूल्यवान पूंजी होती है।

क्या कहता है कानून?

जर्मनी के 1990 एम्ब्रियो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सरोगेसी प्रतिबंधित है। कानून के उल्लंघन पर अधिकतम तीन वर्ष की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि प्रतिबंध मुख्य रूप से सरोगेसी की व्यवस्था कराने वाले डॉक्टरों और बिचौलियों पर लागू होता है। विदेश में सरोगेसी से जन्मे बच्चे का पालन-पोषण जर्मनी में अपराध नहीं है। इसी कारण कई जर्मन कपल्स अमेरिका समेत उन देशों का रुख करते हैं, जहाँ सरोगेसी को कानूनी मान्यता दी गई है।

क्या बना आलोचना का आधार?

विवाद बच्चे के जन्म को लेकर नहीं, बल्कि स्पैन के सार्वजनिक रुख और निजी फैसले के बीच विरोधाभास को लेकर खड़ा हुआ। उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो नेता दूसरों के लिए नियम तय करते हैं, उन्हें स्वयं भी उन्हीं मानकों पर खरा उतरना चाहिए। ग्रीन पार्टी ने भी सवाल उठाया कि जो राजनेता किसी कानून का समर्थन करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वही नियम उनके निजी जीवन में क्यों लागू नहीं हुए।



खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Jul 2026 03:06 am

Published on:

23 Jul 2026 03:06 am

Hindi News / World / जिस सरोगेसी का किया विरोध उसी के सहारे पिता बने जर्मनी के नेता, देना पड़ा इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब ज़मीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाएगा अनोखा स्टेडियम, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारी अभी से शुरू

NEOM Sky Stadium
विदेश

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की अमेरिका को दो-टूक – ‘हमारी रक्षा नीति है साफ, आंख के बदले आंख’

Abbas Araghchi
विदेश

ईरान ने दी चेतावनी – ‘अगर हम तेल नहीं बेच पाए, तो कोई नहीं बेच पाएगा’

Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

ईरान की दो-टूक – देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अमेरिका का पूरी ताकत से सामना करने के लिए तैयार

Esmaeil Baghaei
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी – होर्मुज स्ट्रेट में अगर ईरान ने किया जहाज पर हमला तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट करेगा नष्ट

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.