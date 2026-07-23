सऊदी अरब ज़मीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाएगा अनोखा स्टेडियम, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारी अभी से शुरू

सऊदी के इस अनोखे स्टेडियम का नाम नियोम स्काई स्टेडियम (NEOM Sky Stadium) होगा। यह नियोम परियोजना का हिस्सा होगा। नियोम, सऊदी अरब विज़न 2030 योजना के तहत डेवलप किया जा रहा दुनिया की सबसे महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस पूरे आधुनिक शहर को बनाने में करीब 500 बिलियन डॉलर खर्च होंगे।। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में सऊदी के प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Mohammed bin Salman Al Saud) ने की थी। इसका उद्देश्य तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को तकनीक, पर्यटन और हरित ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। नियोम स्काई स्टेडियम भी इसी स्मार्ट सिटी में होगा।