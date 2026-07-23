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US-Iran-War: सिर्फ 30% अमेरिकी करते है ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन, उनके अनुसार यह मंहगा सौदा

Iran-US-War: अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर जनता का समर्थन लगातार घट रहा है। 30 प्रतिशत से भी कम अमेरिकी इस अभियान के पक्ष में हैं और बढ़ती लागत, महंगाई तथा लंबे युद्ध की आशंका को इसका सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका लगातार ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 23, 2026

Iran-US Relations

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo-IANS)

Iran War: ईरान के खिलाफ जारी अमेरिकी सैन्य अभियान को लेकर अब अमेरिका के भीतर ही विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। अलग-अलग जनमत सर्वे बताते हैं कि 30 प्रतिशत से भी कम अमेरिकी इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं और समय के साथ यह समर्थन लगातार घट रहा है। आम लोगों का मानना है कि यह युद्ध अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से बहुत महंगा साबित हो रहा है और इसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है।

जंग का समर्थन करते है अमेरिकी- ट्रंप

विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका को लंबे विदेशी युद्धों से बाहर निकालने और फॉरएवर वॉर खत्म करने का वादा किया था। लेकिन अब ईरान के साथ बढ़ते सैन्य अभियान ने कई मतदाताओं को निराश किया है। वहीं तेल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ी है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि इस मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप से की राय इन रिपोर्ट्स से कुछ और है क्योंकि उन्होंने हाल ही में यह दावा किया है कि अमेरिका के लोग ईरान के खिलाफ जारी उनकी लड़ाई का पूरी तरह से समर्थन करते है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

23 Jul 2026 08:58 am

Published on:

23 Jul 2026 08:51 am

Hindi News / World / US-Iran-War: सिर्फ 30% अमेरिकी करते है ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन, उनके अनुसार यह मंहगा सौदा

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