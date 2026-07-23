ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कर दिया बड़ा अटैक, कुवैत में MQ-9 ड्रोन डिपो, जॉर्डन में THAAD रडार सिस्टम तबाह

ईरान ने यह भी दावा किया कि हमले में एक अमेरिकी बेस पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। हेलीकॉप्टर रखने वाले गोदाम और रिपेयर फैसिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है। IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसका निशाना केवल अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जॉर्डन नहीं।