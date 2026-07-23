क्या ताइवान पर बढ़ रहा है खतरा! चीन ने एक साथ भेजे 21 फाइटर एयरक्राफ्ट और 6 युद्धपोत

अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता चीन और ताइवान के बीच शांति बनाए रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ताइवान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उनका फोकस तनाव कम करने पर है। हालांकि, चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। वहीं ताइवान अपनी सुरक्षा मजबूत करने में जुटा है और अमेरिका सहित अपने सहयोगी देशों का समर्थन चाहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में चीन-ताइवान संबंध किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।