ताइवान के आसपास फिर दिखे चीन के जंगी जहाज, सेना ने बढ़ाई निगरानी

इस महीने की शुरुआत में चीन ने अमेरिका से भी ताइवान से जुड़े मुद्दों पर सावधानी बरतने की अपील की थी। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि ये दो देशों का मसला है। खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका में लैंड किए, उन्होंने अपने बयान पलट दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। अमेरिका उसकी रक्षा करता रहेगा। यही कारण है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच भी लंबे समय से रणनीतिक मतभेद बने हुए हैं।