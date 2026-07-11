चीन ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का किया सफल परीक्षण

चीन (China) ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च-10बी है। इस सफलता के साथ चीन उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जो बड़े ऑर्बिटल रॉकेट के बूस्टर को सुरक्षित वापस लाने में सफल हुए हैं। चीन से पहले सिर्फ अमेरिका (United States of America) ने ही ऐसा किया है। चीन के इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि चीन ने रॉकेट को ज़मीन या समुद्र में बने लैंडिंग पैड पर उतारने के बजाय समुद्र में तैरते एक विशेष प्लेटफॉर्म पर लगे जाल और हुक की मदद से पकड़ लिया।