पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, बलूचिस्तान में 75 विद्रोहियों को उतारा मौत के घाट

कुछ दिन पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने प्रांत में मांगी बांध के पास एक पुलिस चौकी पर हमला किया था। यह बांध क्वेटा और आस-पास के इलाकों में लाखों लोगों को पानी सप्लाई करता है। शुरुआती हमले में 9 पुलिसकर्मी और बलूच लिबरेशन आर्मी के 15 लड़ाके मारे गए। बाद में इन लड़ाकों ने 18 पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया। अगवा पुलिसकर्मियों की तलाश की गई, तो वो पास की पहाड़ियों में मृत पाए गए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उन्हें गोली मारी गई थी। बलूच लिबरेशन आर्मी की इस कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने बदला लेने का प्लान बनाते हुए सैन्य अभियान को अंजाम दिया।