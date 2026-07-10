Iran US Conflict: ईरान पर हमले में इजराइल को शामिल नहीं करना चाहता अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति

इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने गुरुवार को कहा कि इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) किसी भी समय ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने नए सैन्य पायलटों के एक समारोह में कहा कि आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम है। कैट्ज ने कहा कि अगर हमें दोबारा लौटना पड़ा तो हम पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ लौटेंगे।